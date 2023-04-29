Желтеют листья огурцов: что делать, чтобы сохранить урожай

Укрепить иммунитет растения и повысить его стойкость к мучнистой росе помогает опрыскивание йодом и молоком.

Для приготовления раствора нужно растворить в 10-литровом ведре воды 30 капель йода, 20 г измельченного хозяйственного мыла и 1 л молока, настоять все это и опрыскивать огурцы раз в 2 недели.

Для сохранения зеленой листвы до поздней осени и продления плодоношения можно раскрошить в ведро воды буханку любого хлеба и оставить на сутки. Затем в воду нужно добавить 30-40 капель йода и опрыскать растения.

Чтобы ускорить образование завязей и увеличить их количество нужно растворить 2 л молочной сыворотки и 150 г сахара в ведре воды, а затем использовать раствор для опрыскивания.

Причиной желтизны огуречных листьев может быть недостаток влаги, поэтому огурцы нужно чаще поливать. Для этого используется только теплая вода.