Любители шоколада будут рады: продукт можно есть каждый день

Шоколад - очень полезный продукт, который положительно влияет на организм. Содержащиеся в нем растительные флавоноиды питают мозг, насыщают нейроны кислородом, стимулируют кровоток, а антиоксиданты способствуют выводу вредных радикалов.

Частое употребление шоколада замедляет процессы старения, оказывает положительное влияние на умственную деятельность и на память. Также снимается стресс, улучшается настроение, у человека появляются силы и прибавляется энергия.

Выбирать шоколад и употреблять его в пищу нужно правильно. Его можно есть каждый день, но небольшими порциями.

Наибольшую пользу приносит темный шоколад с содержанием какао от 65 % и выше.

Для взрослого человека дневная норма потребления составляет 30-50 г горького сорта. А при активных физических нагрузках можно увеличить эту норму в 1,5 раза.

Противопоказан этот чудодейственный продукт только людям, больным сахарным диабетом.