Международные финансовые потоки контролируют представители высшего человекоподобного вида

Эта юрист хорошо известна своими антикоррупционными расследованиями внутри международных финансовых организаций. Своим сенсационным заявлением о существовании "второго человекоподобного вида" - Homo capensis, контролирующего мировые денежные потоки, она поделилась с изданием Future Money Trends.

По словам Хьюдс, это не люди, а гоминиды. Они имеют не творческий, а математический склад ума, и их мозг намного больше, чем у представителей Homo sapiens, а уровень их интеллекта в разы превышает человеческий.

Характерной отличительной особенностью представителей Homo capensis является необычно вытянутый череп. Они могут давать потомство в паре с людьми, но рожденные в таком союзе дети в будущем не способны к воспроизводству.

В небольшом количестве Homo capensis выжили после Ледникового периода, закончившегося примерно 11,7 тысячи лет назад. С древних времен эти умнейшие существа пытались контролировать и направлять развитие человеческой цивилизации благодаря своим недюжинным умственным способностям.

По утверждению Карен Хьюдс, сегодня основные международные финансовые потоки контролирует транснациональная сеть, руководимая орденом иезуитов. А внутри этого ордена скрываются глубоко законспирированные группы, состоящие из представителей нескольких разновидностей Homo capensis.

Основным посредником между Homo capensis и элитой Homo sapiens предположительно является так называемый "Черный папа" - верховный генерал римско-католического ордена иезуитов. А скрываются большинство представителей гоминидов, якобы, в Ватикане.

Они держат власть над людьми с помощью концепции "разделяй и властвуй", а также используя разные религии, которые помогают сталкивать их представителей между собой лбами.

К ярким представителям гоминидов относятся Джейкоб Ротшильд, 4-й барон из богатейшего мирового клана Ротшильдов, и 9-й президент Израиля Шимон Перес. Стоит только посмотреть на них в профиль - и можно заметить необычную вытянутую форму черепа.

Сложно не доверять такому маститому специалисту, как Карен Хьюдс, которая является учредителем Комитета неправительственных организаций Секции международного права Американской ассоциации юристов и Комитета по многосторонним отношениям и подотчетности международных организаций американского отделения Ассоциации международного права.

Эту женщину считают компетентнейшим специалистом в области финансового контроля. Она изучала право на юридическом факультете Йельского университета, а экономику - в крупнейшем европейском Амстердамском университете. С 1980 по 1985 год Хьюдс работала в Экспортно-импортном банке США, а с 1986 по 2007 год в юридическом отделе Всемирного банка.

И все же все истории нужно подвергать определенной толике сомнения. Главное всегда помнить: истина где-то посередине.