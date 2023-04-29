Андрей Губин нашел молодую подругу и сбежал с ней из Москвы

Андрей Губин скоро отметит 49-й день рождения. Накануне этого события звезда 90-х решил оставить шумную Москву и заняться творчеством, сообщает Рrozvezd.info.

Артист давно покинул сцену и практически не дает интервью. Губин страдает от сильных болей, страхов, тревог. В последнее время его также стали раздражать шумные соседи, звуки лифта, гул проезжающих мотоциклов.

В итоге певец решил отдохнуть от суеты и людей в зогородном доме в подмосковной Истре. Губин снял жилье посуточно и наслаждается теплыми весенними днями.

В гости к исполнителю "Мальчика-бродяги" недавно заглянул телеведущий Андрей Малахов. Музыкант признался, что он боится умереть, потому что его болезнь прогрессирует и сердце бьется с перебоями. По словам мужчины, у него - грудная жаба.

Губин также признался Малахову, что вместе с ним в доме ночует молодая девушка - поклонница его таланта. С ровесницами звезде скучно, потому он предпочитает общение с подругами помоложе.