В городах Мурманской области отменили концерты Елены Ваенги

Елена Ваенга должна была 28 апреля дать концерт в Апатитах, но не сумела выйти на сцену. А 29 апреля ее выступление отменено в Мончегорске, 30 – в Мурманске, сообщает Космополитен.

Концерты переносятся из-за болезни артистки. Дата переноса будет озвучена в ближайшее время. Приносим извинения за доставленные неудобства, — заявил концертный директор артистки.

Сама Елена также обратилась к поклонникам в своем личном блоге.

Простите меня, пожалуйста. Я опять заболела, и петь невозможно, — написала она. Мы переносим Апатиты, Мончегорск, Мурманск. Через 3-4 дня укажем даты переноса. Надеюсь на ваше понимание.

Свое объявление певица сопроводила снимком, на котором позирует в автомобиле без макияжа. Фанаты попросили ее не расстраиваться и лечиться, беречь здоровье.

В нынешнем году звезда уже перенесла тяжелую болезнь: в середине февраля у Ваенги диагностировали ларингит.