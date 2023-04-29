Лимонный напиток поможет похудеть и укрепить организм

Всего через неделю после начала регулярного употребления этого напитка человек начинает чувствовать себя значительно лучше. Появляется бодрость, чувствуется прилив энергии, организм меньше реагирует на микробы и вирусы.

Для его приготовления не нужно много средств и продуктов. Понадобится только горячая вода, немного меда, лимон и молотая корица.

Все делается очень быстро и просто. В чашку наливается горячая вода, туда же добавляются 1-2 дольки лимона и немного молотой корицы.

Нужно дать напитку настояться и подождать, пока вода немного остынет. После этого надо добавить в него ложку меда и сразу выпить.

Пить его необходимо с утра - как натощак, так и в качестве чая во время завтрака.