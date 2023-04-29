Лимонный напиток поможет похудеть и укрепить организм

14:48 2023-04-29

Его можно приготовить в домашних условиях из нескольких доступных ингредиентов.

Всего через неделю после начала регулярного употребления этого напитка человек начинает чувствовать себя значительно лучше. Появляется бодрость, чувствуется прилив энергии, организм меньше реагирует на микробы и вирусы.

Для его приготовления не нужно много средств и продуктов. Понадобится только горячая вода, немного меда, лимон и молотая корица.

Все делается очень быстро и просто. В чашку наливается горячая вода, туда же добавляются 1-2 дольки лимона и немного молотой корицы.

Нужно дать напитку настояться и подождать, пока вода немного остынет. После этого надо добавить в него ложку меда и сразу выпить.

Пить его необходимо с утра - как натощак, так и в качестве чая во время завтрака.

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