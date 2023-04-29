Перед готовкой мяса, птицы и рыбы нужно убрать из них антибиотики

Предварительно мясо, птицу или рыбу нужно замочить в минеральной или обычной воде. Так продукт должен простоять не меньше часа.

Можно добавить в воду немного лимонного сока или соли. Это поможет эффективнее "вытянуть" из продуктов вредные для организма соединения.

При варке так называемый "первый бульон" нужно слить, а затем налить в кастрюлю воду еще раз и продолжать варить на "втором бульоне". Это необходимо для того, чтобы опасные вещества гарантированно не остались в воде.

Мясо после закипания воды следует проварить примерно 15 минут. Затем бульон сливается, добавляется чистая вода, и продолжается обычная готовка.

Больше всего вредных веществ накапливается в пленках, коже и жире. Поэтому их рекомендуют снимать с тушек перед началом приготовления.