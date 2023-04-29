Забыть, как страшный сон: Наталия Власова после комы вышла на связь

Наталия Власова была доставлена в одну из клиник Москвы прямо с выступления на корпоративе, где певица потеряла сознание. Медикам пришлось ввести ее в искусственную кому и сделать сложную операцию на сердце, сообщает СтарХит.

Некоторое время она даже находилась на ИВЛ. Сегодня стало известно, что звезде стало лучше. Она пришла в себя и сделала заявление.

Теперь здоровью 44-летней артистки ничто не угрожает, ее выписали из больницы. Наталия вышла на связь с поклонниками и высказала признательность всем тем, кто поддержал ее в такой трудный период.

Буду считать, что такая ситуация мне была дана, чтобы узнать, что в мире много добрых людей, и кто мои друзья. Спасибо вам за поддержку, удивительные, прекрасные люди! Я тронута до глубины души. Мне лучше и я дома, — написала звезда.

Певица не скрывает, что хотела бы забыть о случившемся, как о самом страшном сне.

Одно мгновение - и все становится неважным в мире. Дай Бог всем здоровья. И мне. А еще - людей, которые не предадут, - написала Власова.

Как пишут СМИ, певица знала, что у нее ишемическая болезнь, но продолжала нагружать себя работой. По мнению поклонников, организм звезды не выдержал плотного концертного графика.