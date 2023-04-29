В Осло открыли мемориал усыпленной моржихе Фрейе

Памятник изображает животное весом почти 600 килограммов, свернувшись калачиком на берегу Осло-фьорда.

В рамках кампании по сбору средств на статую было собрано 270 000 норвежских крон (22 800 евро).

Скульптор Астри Тоноян на церемонии в субботу заявила, что было сделано очень важное дело.

По словам Тонояна, речь идет о том, как люди обращаются с природой, сообщает телекомпания NRK.

Мемориал – это напоминание о том, как принимаются решения и насколько они обоснованы.

«Фрейя» неоднократно появлялась у Осло летом 2022 года и забиралась на шлюпки на якорях.

Несмотря на неоднократные предупреждения властей, прохожие прыгали в воду, чтобы увидеть животное, или подходили к нему очень близко с детьми, чтобы сфотографироваться.

В конце концов, Управление рыболовства оценило угрозу безопасности как слишком большую, и 14 августа «Фрейя» была усыплена.