Корчевников уже не может работать без специального аппарата для слабослышащих

Операция по трепанации черепа в связи с удалением доброкачественной опухоли в голове привела к тому, что Борис Корчевников на фоне недуга практически потерял слух.

В минувшем году ведущий перенес несколько хирургических вмешательств, которые должны были улучшить ситуацию, но, к сожалению, слух по-прежнему доставляет ему массу проблем.

У Корчевникова стали появляться проблемы и с речью.

В начале года знаменитость появился на публике со специальным аппаратом, без которого он не в состоянии общаться с окружающим миром.