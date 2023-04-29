Поклонники заподозрили Юлию Высоцкую в том, что она не умеет готовить

Пользователи Твиттера выявили странную закономерность в кулинарных шоу известной телеведущей Юлии Высоцкой. Они считают, что звезда, обладающая репутацией умелого кулинара, на самом деле не умеет готовить, сообщает Супер.ру.

Сначала в Сети завирусился выпуск «Едим Дома», где она демонстрирует сомнительного качества сырники, затем кто-то выложил видео с горящим шашлыком. Пользователи Твиттера собрали в итоге десятки блюд в исполнении артистки, которые вряд ди можно назвать аппетитными.

Я всегда признавала, что не умею готовить. Оказывается, все намного проще: просто я готовлю. как телезвезда, — пошутила одна из юзеров. В два ночи рыдаю от смеха - увидела, как Высоцкая жарит сырники, — поделилась третья. Идея для шоу "Высоцкая не умеет готовить". И менять ничего не нужно, - заметил третий.

Передача «Едим Дома» на НТВ выходит двадцать лет. Журналисты Супер.ру пересмотрели выпуски, чтобы удостовериться, действительно ли звезда не умеет готовить.

И пришли к выводу: в более поздних видео она все-таки овладела искусством кулинарии. А также отметили, что обвинение в неумении готовить - не первый странный слух, который распускают про эту актрису. Несколько месяцев назад, к примеру, ей пришлось опровергать известие о собственной смерти.