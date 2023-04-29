Икра щуки может быть опасна и привести к серьезному заболеванию

Она поедает зараженную мелкую рыбу и заражается сама. Черви проникают в икру.
Если съесть даже слабосоленую икру щуки - можно заразиться. Есть много рецептов "минуток" - забудьте их!
О всех последствиях заражения солитером писал в статье.
Как раз об опасности щучьей икры много замечаний в комментариях.
Возраст самой старой щуки, которая была выловлена, и это точно установлено и задокументировано, - 33 года. Обычный возраст, щук, которых отлавливают на продажу - 25 лет.
Есть несколько легенд, в которых говорится, что царь окольцевал щуку и выпустил, а потом ее словили через 2 сотни лет. Такая легенда есть о Фридрихе II и о Борисе Годунове.
Хребет щуки Фридриха хранится в музее, но один немецкий натурфилософ доказал, что это фальсификация. Бутафорский хребет состоит из звеньев от разных рыб.
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