Икра щуки может быть опасна и привести к серьезному заболеванию

Она поедает зараженную мелкую рыбу и заражается сама. Черви проникают в икру.

Если съесть даже слабосоленую икру щуки - можно заразиться. Есть много рецептов "минуток" - забудьте их!

О всех последствиях заражения солитером писал в статье.

Как раз об опасности щучьей икры много замечаний в комментариях.

Возраст самой старой щуки, которая была выловлена, и это точно установлено и задокументировано, - 33 года. Обычный возраст, щук, которых отлавливают на продажу - 25 лет.

Есть несколько легенд, в которых говорится, что царь окольцевал щуку и выпустил, а потом ее словили через 2 сотни лет. Такая легенда есть о Фридрихе II и о Борисе Годунове.

Хребет щуки Фридриха хранится в музее, но один немецкий натурфилософ доказал, что это фальсификация. Бутафорский хребет состоит из звеньев от разных рыб.