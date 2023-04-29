Health News: в Великобритании создали гель для лечения эректильной дисфункции

Препарат отпускается без рецептов и обеспечивает эрекцию в течение 10 минут при любой форме дисфункции.
Создатель геля компания Futura Medical PLC утверждает, что принцип действия препарата построен на усилении кровотока.
Разработчики также обещают полное отсутствие побочных эффектов и сообщают об успешном проведении испытаний геля.
Согласно исследованиям, эректрильной дисфункцией страдают около 50% мужчин в возрасте 40-70 лет и 1-10% - в возрасте до 40 лет.
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