Health News: в Великобритании создали гель для лечения эректильной дисфункции

Препарат отпускается без рецептов и обеспечивает эрекцию в течение 10 минут при любой форме дисфункции.

Создатель геля компания Futura Medical PLC утверждает, что принцип действия препарата построен на усилении кровотока.

Разработчики также обещают полное отсутствие побочных эффектов и сообщают об успешном проведении испытаний геля.

Согласно исследованиям, эректрильной дисфункцией страдают около 50% мужчин в возрасте 40-70 лет и 1-10% - в возрасте до 40 лет.