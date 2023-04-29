В США одобрили таблетку Vowst на основе человеческих экскрементов

20:06 2023-04-29

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило таблетку Vowst для перорального приема, созданную на основе человеческих экскрементов.

Препарат содержит живые бактерии и может применяться для лечений дисбаланса микробиома кишечника после приема антибиотиков.

Антибактериальные препараты подавляют действие бактерий, которые сдерживают размножение микроорганизма Clostridioides difficile.

Из-за этого он начинает быстро размножаться и выделяет токсины, которые вызывают боли в животе, колит, лихорадку, диарею.

Клинические испытания таблетки Vowst с участием 180 человек показали, что прием лекарства помогает восстановить микробиом кишечника после приема антибиотиков.

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