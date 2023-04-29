Птичий грипп H5N1 может превзойти COVID-19 и стать причиной новой смертоносной пандемии

Это значит, что со временем вирус может адаптироваться также к заражению человека.

В 2023 году штамм птичьего гриппа H5N1 начал быстро распространяться по всему миру, однако было зафиксировано менее 900 заражений людей.

Вирус крайне редко заражает человека. Но если это происходит, в 50% случаев наступает летальный исход.

Передача птичьего гриппа возможна при контакте с живой или мертвой инфицированной птицей.

Если вирус начнет массово заражать людей, начнется новая пандемия. Она будет значительно более смертельной, чем во время коронавируса.