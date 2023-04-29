Юлианна Караулова стала новой ведущей игры «Кто хочет стать миллионером?»

Теперь программу ведет Юлианна Караулова. Передача будет выходить в эфир каждую субботу в 18.20.
Желающим поучаствовать в телевикторине необходимо заполнить анкету на сайте Первого канала.
Шестеро игроков, которых отберут для участия, будут отвечать в студии на вопрос ведущей. Кто первым ответит правильно, тот продолжит игру.
Главный приз составляет 3 миллиона рублей. Чтобы получить его, придется ответить на 15 вопросов. Сохранились также три подсказки.
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