Ученые из Гарварда нашли способ снизить риск диабета с помощью мороженного

Такой вывод они сделали в результате анализа массива данных, собранных в рамках научных работ за шесть лет.
Как оказалось, у мужчин, которые 1-2 раза в неделю съедали по порции мороженого, риск диабета был на 22% ниже.
Такой же эффект дали 2 и более порций молока ежедневно, но только нежирного или обезжиренного.
Ученые предполагают, что это может быть связано с целостностью мембраны в нежирных молочных продуктах, в то время как в жирной пище эта мембрана повреждена.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__