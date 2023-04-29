Ученые из Гарварда нашли способ снизить риск диабета с помощью мороженного

Такой вывод они сделали в результате анализа массива данных, собранных в рамках научных работ за шесть лет.

Как оказалось, у мужчин, которые 1-2 раза в неделю съедали по порции мороженого, риск диабета был на 22% ниже.

Такой же эффект дали 2 и более порций молока ежедневно, но только нежирного или обезжиренного.

Ученые предполагают, что это может быть связано с целостностью мембраны в нежирных молочных продуктах, в то время как в жирной пище эта мембрана повреждена.