Чудо-удобрение для кабачков поможет увеличить урожай в разы

Такой состав несложно приготовить самому. Для этого нужно растворить 3 ст.л. птичьего помета в 10 л воды и настоять 3-4 дня.

Затем раствор следует процедить и добавить туда 10 капель йода, 30 капель зеленки и 30 капель нашатырного спирта.

Сразу после этого под каждый куст нужно внести по 500 г состава, но только после полива почвы и в пасмурную погоду либо вечером.

Такую процедуру нужно повторять раз в две недели, чтобы кабачки получили все необходимые им вещества.