Такие действия могут закончиться значительными потерями и полным военным крахом.

Лэрисон полагает, что Белый дом должен принудить украинское правительство к согласию на потерю территорий.

США должны оказать давление и сделать это публично, чтобы привлечь внимание мировой общественности.

Обозреватель отметил, что у США и Украины разные интересы, поэтому "политика Белого дома стремится это отразить".

Дэниел Лэрисон предупредил, что стремление Соединенных Штатов усугублять конфликт, пока украинская сторона не успокоится, загонит Байдена в ловушку.

Автор публикации уверен, что Вашингтон должен оставить подобные заигрывания с Киевским режимом.