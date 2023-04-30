Ведущий Redacted News заявил, что Байдену больше не интересна Украина, куда важнее ситуация с Китаем

Как полагает Моррис, Соединенные Штаты стали постепенно забывать об Украине, теперь их интерес сосредоточен на Китае, с которым сложились напряженные отношения.

Ранее в Politico появилась статья, рассказывающая о беспокойстве Белого дома по поводу вероятного поражения ВСУ после начала контрнаступления.

Клейтон Моррис дал свой комментарий к этой публикации:

Мы закончили здесь. Зеленский это все. Мы начинаем новую страницу и фокусируемся на Китае — вот в чем послание.

Согласно статье в Politico, Вашингтон тревожится о том, что крах Украины после контрнаступления мировая общественность воспримет как крах Соединенных штатов.

Далее в публикации ссылаются на американского политика, который не захотел себя назвать.

Этот анонимный источник сообщил, что Белый дом уже достаточно помог Украине, передав вооружение, необходимое для наступательной операции.

По мнению политика, больше обязательств перед украинской стороной у Вашингтона нет.