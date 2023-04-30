Совет бывалого дачника: как правильно подкармливать лук высаженный на перо

Главной подкормкой для лука высаженного на перо являются удобрения на основе азота. Причем, если лук высажен исключительно ради пера, то в качестве подкормки следует вносить под корневую систему нитроаммофоску. Очень хороший результат дает такое комплексное удобрение как Агрикола.

Делать это следует после появления первых перьев, то есть через 2-2,5 недели после высадки. Однако если начались интенсивные дожди, то подкармливать растения нужно не под корень, а на расстоянии примерно 10 см от растений.

Спустя 3-4 недели после появления первых перьев проводится вторая подкормка. Ее рекомендуется проводить при помощи органических удобрений. Можно использовать настой растительного перегноя, но лучше использовать помет.

Если применять птичий помет, то полкилограмма этого удобрения настаивается неделю в ведре воды (10 л), затем поллитра полученного концетрата разводится в ведре воды и производится полив.

В случае использования коровяка полкилограмма навоза настаивается в 5 л воды, а спустя неделю на поллитра концентрата следует использовать также 5 л воды.