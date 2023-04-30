Варшавская полиция взломала дверь и бесцеремонно вторглась в здание школы при посольстве РФ

Побывав на месте событий, информацию передал журналист РИА Новости.
Утром 29 апреля возле здания школы на улице Келецкой собрались местные власти с сотрудниками полиции и дипломаты РФ, включая советника-посланника Андрея Ордаша.
Представители мэрии потребовали открыть ворота, но согласия на это не получили.
Ордаш предупредил, что изъятие здания польской стороной будет считаться незаконным и заверил, что в ответ со стороны России будут приняты соответствующие меры.
Однако диалог не получился. Сотрудники полиции Варшавы взломали калитку и буквально ворвались в здание школы.
После этого полицейские повесили на ворота замок и цепь, дабы не допустить вывоза имущества с территории школы.
В здание допустили только представителей российского посольства, когда Ордаш напомнил о специальном дипломатическом статусе этих лиц.
Что касается работников школы, им поставили ультиматум: люди должны покинуть здание до 19:00.
Позже на улицу Келецкую прибыл и глава посольства РФ в Варшаве Сергей Андреев.