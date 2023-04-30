Игорь Саруханов сбросил 40 килограммов и продолжает худеть

Не так давно женившийся седьмой раз артист вновь привлек внимание публики. После свадьбы Игорь Саруханов стал стремительно терять вес. Как уточняет PROZVEZD, певец сбросил уже 40 килограммов.

Я перестал много есть и выпивать. Взялся за рацион, потому что стало трудно таскать лишние сорок килограммов, - поделился музыкант секретами похудения с журналистами издания.

Саруханов признался, что теперь высчитывает калории - согласно специального приложения. В день Игорь принимает не больше 1000 калорий. При этом неважно - днем или ночью.

Певец не скрывает - поначалу было трудно, от недоедания его даже шатало. Но теперь уже привык.

По словам звезды, потеря 40 килограммов - не предел. Он планирует сбросить еще 20 килограммов. Саруханов отметил, что совершенно отказался и от алкоголя.

Алкоголь замедляет метаболизм, потому мы полнеем и все время хотим есть, - пояснил свой выбор артист.

И добавил: после того, как взялся за питание, у него восстановились давление, пришел в норму сахар.

Саруханов также много тренируется. По словам звезды, молодая жена его преображением тоже довольна.