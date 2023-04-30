Николай Басков рассказал о своем романе с Любовью Успенской

Разговоры о возможных отношениях певцов появились после того, как Николай на глазах у публики страстно поцеловал коллегу, сообщает 5-tv.ru.

Народный артист России объяснил изданию инцидент с поцелуем и рассказал о личной жизни. В начале нулевых Николай Басков был женат на дочери продюсера Бориса Шпигеля - Светлане. У них родился сын Бронислав, его сейчас растит отчим.

После развода с женой публика заговорила о романе певца с "Мисс Вселенной" Оксаной Федоровой, однако там тоже не сложилось. Что касается Успенской, то коллеги дружат очень давно. В доме Любови Залмановны даже живет котенок от любимой кошки Баскова по имени Шанель.

На одном из светских мероприятий 46-летний артист поддержал шутку Любови неожиданным образом. Когда та заявила, что в России "больше не осталось красивых блондинов", Басков неожиданно страстно ее поцеловал.

Пресса бурлит, будто я выбрал себе жену. Решил на Успенской жениться. Мне кажется, ей не надо никого искать - если бы хотела, всегда была с кем-то, - так ответил певец на сплетни в шоу Леры Кудрявцевой.

Народный артист заявил, что на личном фронте у него все отлично, но о поиске второй половинки речи пока не идет.