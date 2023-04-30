Синоптик Рябов предупредил, что с 1 по 7 мая на Беларусь надвигается ненастная погода

10:24 2023-04-30

По словам эксперта, первая майская неделя пройдет под знаком резкой смены атмосферных процессов и погода будет изменчива.

На вторую половину недели придется пик ненастья: грозы, сильный порывистый ветер, резкие температурные перепады, а также перепады атмосферного давления.

Рябов отметил, что в начале недели температура установится несколько ниже нормы для этого периода года.

Формироваться погода будет под воздействием обширного антициклона, который придёт к нам с северо-запада Европы.

Ожидается ветер северо-западного направления: ночью он будет слабым, днем – умеренным. В ночные часы столбики термометров покажут от +1°С  до +7°С. Днем в понедельник и во вторник воздух прогреется от  +14°С до +17°С.

Показать следующие комментарии
Фото