Синоптик Рябов предупредил, что с 1 по 7 мая на Беларусь надвигается ненастная погода

На вторую половину недели придется пик ненастья: грозы, сильный порывистый ветер, резкие температурные перепады, а также перепады атмосферного давления.

Рябов отметил, что в начале недели температура установится несколько ниже нормы для этого периода года.

Формироваться погода будет под воздействием обширного антициклона, который придёт к нам с северо-запада Европы.

Ожидается ветер северо-западного направления: ночью он будет слабым, днем – умеренным. В ночные часы столбики термометров покажут от +1°С до +7°С. Днем в понедельник и во вторник воздух прогреется от +14°С до +17°С.