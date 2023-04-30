Тайна 50-ти озер Сахары: как они появились в пустыне, где практически нет осадков

На территории пустыни Сахары нету рек с постоянными водотоками - за исключением Нила на востоке, где пустыня, собственно, и заканчивается. А расположилась она на Сахарской тектонической плите, где имеется прогиб платформы на юге.

Аккурат здесь и находится самый большой бассейн воды в пустыне, однако она достаточно соленая. Самое крупное в Сахаре - Чад, оно наполовину соленое.

Самым интересным считаются озера Унианга. Это - группа из 50 озер, которые находятся в центре Сахары. За год здесь выпадает всего 1 мм осадков. Эксперты считают, что водоемы сформировались в более влажном климате, а теперь питаются исключительно грунтовыми водами.

Ученые отмечают, что около 10 тысяч лет назад здесь было одно огромное озеро, которое простиралось на десятки километров. За последнее 10 веков Сахарское озеро высохло - подобно Аравийскому морю.

Сейчас оно представляет группу из 50-ти озер. В этом месте пустыни по-прежнему сосредоточены древнейшие подземные источники воды, которые питают озера. Самых крупных озер здесь 18, большая часть их очень соленая.

В мире ничего подобного больше нет. Подземные артезианские воды даже в таких чудовищных природных условиях питают и поддерживают озера. Глубина в некоторых достигает 30 метров.

Все озера вошли в список наследия ЮНЕСКО.