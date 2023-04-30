Науседа: Украина не вступит в НАТО до завершения конфликта

Науседа считает, что вступление Украины в НАТО до прекращения боевых действий с армией России является «слишком сложным».

Литовский лидер считает, что на предстоящем саммите НАТО, который состоится в Вильнюсе 11-12 июля, участникам необходима определить этапы возможного вступления Украины в альянс.

Кроме того, Гитанас Науседа предположил, что по итогам грядущего саммита «будет определена дорожная карта присоединения Украины».

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что надеется на то, что летом на саммите НАТО Украину официально пригласят в альянс.