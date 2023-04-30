Андреев: школа при посольстве России в Варшаве возобновит работу 10 мая

Андреев уточнил, что в течение следующей недели оборудование и имущество школы будут перевозить и размещать на новом месте.

После размещения оборудования и имущества школы российской дипмиссии в новое здание с 10 мая занятия будут проходить уже о обычном режиме.

Ранее Сергей Андреев заявил, что школа продолжит свою работу на территории другого здания, принадлежащего посольству России в Польше.

Напомним, 29 апреля представители мэрии Варшавы в сопровождении полиции взломали калитку и проникли в здание школы при российском посольстве, приказав сотрудникам учреждения образования покинуть здание.