Любители пазлов приехали на соревнование, которое стало рекордным

13:25 2023-04-30

В прошлом году любители пазлов из 44 стран приехали в Вальядолиде (Испания), чтобы принять участие в соревновании по сборке головоломок.

Хотя мероприятие уже позади, про него вновь вспомнили благодаря представителям Книги рекордов Гиннеса.

Было официально заявлено, что соревнование, на которое явилось 2293 участника, стало самым массовым в мире и удостоилось чести быть занесённым в Книгу рекордов.

Фанаты головоломок горды тем, что не только приняли участие в мировом чемпионате и получили удовольствие от процесса, но ещё и стали частью такого важного события, как мировой рекорд.

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