Любители пазлов приехали на соревнование, которое стало рекордным

Хотя мероприятие уже позади, про него вновь вспомнили благодаря представителям Книги рекордов Гиннеса.
Было официально заявлено, что соревнование, на которое явилось 2293 участника, стало самым массовым в мире и удостоилось чести быть занесённым в Книгу рекордов.
Фанаты головоломок горды тем, что не только приняли участие в мировом чемпионате и получили удовольствие от процесса, но ещё и стали частью такого важного события, как мировой рекорд.
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