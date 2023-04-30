Во время просмотра сериала про пришельцев очевидец заявил, что заметил реальный НЛО

13:27 2023-04-30

Житель Техаса (США) сидел у себя дома и с интересом смотрел сериал «Древние пришельцы», когда внезапно понял, что в реальной жизни тоже есть чему удивиться.

Случайно кинув взгляд в окно, мужчина заметил плывущую в небе аномалию, которую успел снять на видео.

Объект странной формы скрылся за деревьями, и очевидца особенно поразило, что он появился как раз в момент просмотра сериала на «инопланетную» тему. В этом автор видеоролика усматривает некий таинственный знак.

Скептикам жаль разочаровывать мужчину, но, возможно, он видел всего лишь воздушный шар, который появился одновременно с «Древними пришельцами» в результате совпадения. В жизни происходит немало таких странных случайностей.

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