Во время просмотра сериала про пришельцев очевидец заявил, что заметил реальный НЛО

Случайно кинув взгляд в окно, мужчина заметил плывущую в небе аномалию, которую успел снять на видео.

Объект странной формы скрылся за деревьями, и очевидца особенно поразило, что он появился как раз в момент просмотра сериала на «инопланетную» тему. В этом автор видеоролика усматривает некий таинственный знак.

Скептикам жаль разочаровывать мужчину, но, возможно, он видел всего лишь воздушный шар, который появился одновременно с «Древними пришельцами» в результате совпадения. В жизни происходит немало таких странных случайностей.