Золотые рыбки, украденные из пруда, через несколько дней вернулись обратно

Домовладелец вернулся из отпуска и с неприятным удивлением увидел, что пруд в его саду опустел, а ведь раньше там жили целых 80 рыбок.

Несмотря на необычность дела, полицейские приступили к расследованию.

Всё приняло куда более причудливый оборот через несколько дней, когда всё тот же домовладелец сообщил, что все рыбки вернулись в пруд. Похоже, создания были в полном порядке.

Кому понадобилось брать на себя такой труд — ловить 80 рыбок, а потом выпускать их обратно.

Но, если личность таинственного незнакомца будет раскрыта, ему всё-таки предстоят проблемы с законом.