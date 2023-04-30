Золотые рыбки, украденные из пруда, через несколько дней вернулись обратно

Домовладелец вернулся из отпуска и с неприятным удивлением увидел, что пруд в его саду опустел, а ведь раньше там жили целых 80 рыбок.
Несмотря на необычность дела, полицейские приступили к расследованию.
Всё приняло куда более причудливый оборот через несколько дней, когда всё тот же домовладелец сообщил, что все рыбки вернулись в пруд. Похоже, создания были в полном порядке.
Кому понадобилось брать на себя такой труд — ловить 80 рыбок, а потом выпускать их обратно.
Но, если личность таинственного незнакомца будет раскрыта, ему всё-таки предстоят проблемы с законом.
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