«Пожалуйста, давайте откроем двери»: Папа Римский отслужил мессу в Венгрии под эгидой такого заявления

Грустно и больно "видеть перед людьми закрытые двери", сказал глава католической церкви во время мессы на площади Кошута.

Прежде всего, он критиковал «закрытые двери для незнакомцев, других, мигрантов, бедняков».

«Пожалуйста, давайте откроем двери», — сказал он перед тысячами верующих.

Он также напомнил о тех, кто живет в страданиях и бедности или «выходит за рамки».

«Быть открытыми и инклюзивными по отношению друг к другу, чтобы помочь Венгрии расти в братстве, что является путем к миру» — это потребность часа. Его комментариев в Венгрии прежде ждали с нетерпением. Призыв открыть двери может быть истолкован как критика политики премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, направленной на то, чтобы изолировать тех, кто ищет защиты.

После молитвы Франциск еще раз упомянул о мире и напомнил о «терзаемом соседнем украинском народе и русском народе». Он призывал к «будущему надежды, а не войны» и «миру братства, а не стен».

На площади перед венгерским парламентом разместилось около 25 000 человек. Тысячи верующих также следили за мессой за пределами площади на больших экранах.

В ней приняло участие и руководство венгерского государства – в зале сидели президент Каталин Новак и премьер-министр Орбан. Также присутствовал мэр Будапешта Гергели Карачонь, которого Папа принял в субботу. Зелено-либерал Карачонь — важный политический оппонент правого популиста Орбана.

Папу провезли сквозь ряды посетителей и верующих на его знаменитом папомобиле под аплодисменты.

Он поздоровался с присутствующими и по пути поцеловал и благословил нескольких младенцев, которых ему вручили в папомобиле. Месса ознаменовала торжественное завершение его визита в Венгрию. Во второй половине дня планируется посещение католического университета Петра Пазмани.