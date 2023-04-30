Огурцы в открытом грунте: что заложить в лунку, чтобы они росли, как на дрожжах

Способов выращивания огурцов много. В последнее время все чаще их сажают в теплицу. Но и открытый грунт может гарантировать большой урожай - даже если сажать растение не через рассаду, а сразу из семян.

Чтобы они побыстрее взошли, надо в лунку положить стимулирующие рост культуры вещества. О чем идет речь?

Как уточняет автор канала Маленькая дача на портале Дзен, грядку надо копать на штык лопаты. Заправить ее навозом, добавить листьев из огорода. Высота грядки должна быть выше уровня земли примерно на 20 сантиметров. Ее надо полить и накрыть пленкой, чтобы хорошо прогрелась.

Буквально на другой день уже можно сеять огурцы, и после посева надо вновь накрыть грядку.

При посадке рассадой надо выкопать лунку немного глубже обычного. Заложить туда свежую, мелко порубленную крапиву, присыпать землей. Крапива станет полноценным питанием для молодых корешков, это также отличная стимуляция роста.

Огурцы будут быстро расти в обоих случаях, грядки будут питательными и теплыми.