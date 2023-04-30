Избавиться от пырея: какие способы борьбы с сорняком помогут решить эту проблему

Как эффективно очистить огород от одного из самых вредных сорняков? Пырей настолько сильное злаковое растение, что способно пробить своими колосками даже деревянную доску.

Оно может достигать до 1 м ростом, и заполоняет собою всё пространство, закрывая солнце другим культурам. Постоянно растет и его корневая система.

Если почва сухая и песчаная, может помочь прополка, при которой растение можно вырвать с корнями. Если грунт тяжелый и глинистый, его надо полностью перекопать, потому что просто вытащить корневище руками вряд ли получится. Извлеченные корни - сжечь.

Если пырея не очень много, его можно чем-то накрыть, ограничив ему доступ к солнцу. Спустя время корневая система вредителя ослабнет, и его без труда можно будет вырвать без остатка.

Еще один вариант борьбы с сорняком - мульчирование почвы. Для этого весной грунт надо покрыть толстым слоем мульчи, которая не позволит расти пырею и другим сорнякам. В качестве мульчи можно использовать опавшие листья, солому, спанбонд.

Но, если корни пырея разрослись, мульчирование не поможет. В таком случае придется использовать специальные средства, которые продаются в магазинах. С этой задачей лучше всего справляются гербициды.

Средство надо разбавить в воде в указанных пропорциях, и пролить на сорняки. Результат будет заметен через 7 дней. Еще через 2-3 недели от него не останется и следа.