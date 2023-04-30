Число жертв ракетного удара по деревне в Брянской области увеличилось до четырех

По первоначальной информации обстрел привел к двум смертельным случаям, но позже увеличился до четырех погибших, заявил в воскресенье губернатор области Александр Богомаз.

По словам губернатора, украинские ракеты попали в село Соземка, расположенное примерно в десяти километрах от российско-украинской границы.

«Четверо мирных жителей погибли», — написал он в Telegram. Тела двух еще жертв были извлечены из-под обломков разрушенного в результате обстрела дома, пояснил губернатор.

Населенные пункты и объекты инфраструктуры в российских регионах, граничащих с Украиной, таких как Брянск и Белгород, регулярно подвергаются ударам ВСУ.

В субботу пять сел в Белгородской области остались без электричества после обстрела украинской артиллерии.