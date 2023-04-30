Гарантированный урожай перцев: как ухаживать за ним после высадки в теплицу

Хорошая рассада перца - всего лишь половина успеха. Многое зависит от того, насколько грамотно будет проведена пересадка растения на постоянное место и обеспечен дальнейший уход.

В частности, перед пересадкой нужно пролить в лунки легкий раствор марганцовки, добавить 3-5 гранул суперфосфата и полстакана древесной золы. Посаженные кустики заглубить до сямидольных листьев, полить.

Когда перцы начнут цвести, их необходимо подкормить раствором коровяка (в соотношении 1:10). В этот период также важен грамотный полив: только теплой водой и только на землю около стебля. Грунт надо подрыхлять раз в неделю.

Если перец низкорослый, его не надо ни пасынковать, ни подвязывать. У данных сортов просто надо удалить побеги под местом первого разветвления, а также бесплодные. В каждом разветвлении оставить лишь самые сильные стебли.

В последней декаде июля следует убрать с кустов все соцветия и прищипнуть верхушки - это позволит плодам хорошо налиться.

Что касается высокорослых сортов, то здесь нужно каждую ветвь подвязать отдельно - чтобы они не сломались под тяжестью плодов.