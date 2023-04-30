Суперурожай обеспечен: в чем выигрыш от квадратно-гнездового метода выращивания томатов

Квадратно-гнездовой способ - нетипичный метод высадки томатов. Для того, чтобы им воспользоваться, нужно выкопать на штык лопаты яму диаметром 40 см. И по кругу высадить 4 растения - на расстоянии 50–60 см один от одного.

Лунку надо заправить органическим удобрением - она же будет служить местом для полива и подкормки растений. Объем должен быть таким, чтобы туда входило не меньше 20 л поливной воды.

В подготовленную поливную яму надо внести древесную золу, по 1 л суперфосфата и сульфата калия, сверху все укрыть скошенной травой и хорошо ее прижать.

Поливать томаты через поливную ямку удобно и экономно. Вода на само растение не попадает, соответственно, у него меньше шансов заразиться фитофторой. А мульча будет задерживать влагу, потому полив можно осуществлять реже, чем обычно.

Удобрение, которым заполнены ямы, дают томатам питание. Впоследствии туда же надо вносить удобрения, которое требуются на разных стадиях развития растения.

Чтобы защитить томаты от болезней, надо через неделю после высадки рассады провести обработку фунгицидами, и повторить через три недели - до момента появления первых плодов.

В период плодоношения поливать и опрыскивать культуру по схеме: 10 капель йода на 10 л воды, во второй раз - 2 ст. л. соды на 10 л. воды. А в третий раз - обработать крепким раствором марганцовки (цвет должен быть красный).

На высоту 30–40 см нижние листья на кусте надо срезать - чтобы растение хорошо проветривалось. Пасынки прищипнуть между листьями, в конце июля - срезать верхушки.