Популярность различных ЭМ препаратов у огородников – не случайна

В состав Эм препаратов входят (ферментные грибки, дрожжи, бактерии), это своеобразная фабрика по производству питательных веществ.

Препараты ЭМ группы – хорошие и нужные, однако огородникам лишние рассходы не всегда по карману, покупать и так приходится много чего.

Старое варенье в ЭМ препарат:

У большинства огородников в кладовушках всегда найдется старое варенье. Вроде и выбросить жалко и стоит уже давно.

Берем емкость, в которую поместиться 10 литров воды, как правило. это старое ведро (новое жалко, оно для других целей послужит).

Наливаем 10 литров воды и добавляем 2 стакана этого самого варенья (которое хотели раньше выбросить).

Перемешиваем варенье с водой и добавляем пакетик сухих дрожжей (12 грамм). Оставляем настаиваться.

Время настаивания зависит от температуры воздуха, в среднем это 7-10 дней.

После того, как смесь настоялась, ее можно пользоваться. Берем 1 стакан получившийся жидкости (предварительно процеженной) и добавляем в 10 литровую лейку. Теперь можно поливать ваши посадки.

Наилучшим образом на этот самодельный ЭМ препарат отзываются: огурцы, томаты, капуста и картофель.

В неразбавленном виде эту жидкость можно добавлять в компост для его ускоренного образования.