Фигуристу Костомарову провели операцию по протезированию на стопе и кисти

Обозреватели Mash утверждают, что в настоящее время Костомаров находится в сознании и идёт на поправку.

Отмечается, что фигурист также проходит реабилитацию для транспортировки в Германию, которая занимает несколько месяцев.

Ранее Mash сообщило, что олимпийского чемпиона в танцах на льду по телемедицине ведут немецкие врачи, которые пытаются стабилизировать состояние Костомарова, чтобы спокойно перевезти его за границу для лечения и восстановления.

Напомним, из-за некроза и сепсиса, развившегося на фоне воспалительного процесса, в феврале Роману Костомарову ампутировали обе стопы и кисти рук.