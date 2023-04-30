Совет агронома: действенные способы защиты картофеля от проволочника

Проволочник это личинка жука-щелкуна. Он буквально буравит клубни, так что картофель вполне может начать гнить, в любом случае его чистка станет делом неудобным. В случае большого количества проволочника в земле урожай можно потерять. К счастью агрономы предлагают дачникам простые способы избавления от вредителя.

Личинка жука-щелкуна живет в земле от 2 до 5 лет. Перекопка земли весной и осенью не только улучшит состояние почвы и повысит урожайность, но и поднимет проволочников на поверхность. И их смогут склевать птицы.

Некоторые дачники в качестве подкормки будущего урожая осенью на поле высаживают горчицу. Проволочник это растение на дух не переносит и через месяц-полтора после посева горчицы поле покидает. Да и удобрение получается хорошее.

С колорадским жуком нередко борются применением химических веществ. Эту борьбу можно совместить и с войной против проволочника, благо есть препараты, убивающие обоих вредителей. Агрономы рекомендуют Престиж, которым необходимо обмывать клубни перед посадкой.