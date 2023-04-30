Умер модельер Вячеслав Зайцев в возрасте 85 лет

По данным РЕН ТВ сегодня, 30 апреля, Зайцева доставили в больницу города Щелково, где врачи диагностировали у легендарного кутюрье внутреннее кровотечение.

Спустя некоторый промежуток времени академик Российской академии художеств умер в реанимации.

Напомним, в 2016 году Вячеславу Зайцеву был поставлен диагноз болезнь Паркинсона, из-за болезни начались проблемы с суставами.

Известные модельеры Пьер Карден, Марк Боан и Ги Ларош называли Зайцева равным среди коллег, а французская пресса окрестила его красным Диором.

Отметим факт того, что благодаря Вячеславу Зайцеву в 1988 году впервые в истории Высокой моды советская мода торжествовала в Париже.