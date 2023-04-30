Второй энергоблок БелАЭС введут в эксплуатацию до конца 2023 года

Луговская уточнила, что в настоящее время блок находится в состоянии ввода в эксплуатацию.

«То есть выполняется последовательность действий, когда мы потихоньку подходим к загрузке ядерного топлива, оно у нас уже загружено. То есть этап физического пуска мы уже прошли», — пояснила она.

Отмечается, что разрешение на энергетический пуск второго энергоблока БелАЭС уже выдано.

Ранее заместитель главы Министерства энергетики Республики Беларусь Михаил Михадюк заявил, что в течение второй половины текущего 2023 года второй энергоблок БелАЭС будет введён в промышленную эксплуатацию в соответствии с намеченным планом.