Панацея против тли: найти ее можно на каждом участке

Клещи и тля способны наделать немало бед в саду и огороде. И в итоге - сократить или даже лишить урожая ягод, фруктов и овощей. Чтобы этого не случилось, нужно не откладывать борьбу с этими насекомыми.

Какие меры помогут избавиться от вредителей? Какие рецепты существуют?

Горчица, хрен и лебеда

Смородину или яблони очистить от тли и клещей поможет настой на основе горчичного порошка и тертого корня хрена.

Для его приготовления надо взять по 100 гр этих веществ и растворить их в 15 л теплой воды. К смеси добавить полкило измельченной лебеды. Перемешать, настоять трое суток. Процедить и рано утром опрыскать растения, где замечены вредители. Если пройдет дождь - пролить снова.

Луковая шелуха

От тли и паутинного клеща спасти может настой луковой шелухи. Для этого пригоршню шелухи залить 1 л горячей воды. Настоять двое суток, процедить. Концентрат разбавить водой в соотношении 1:10. Опрыскать растения на ночь.

Ромашка

Эффективен в этом отношении и настой ромашки. Чтобы его приготовить, нужно 1 кг сухих цветков и листьев залить 10 л горячей воды, настоять 12 часов. Процедить и разбавить водой в соотношении 1:3. Добавить 40 гр. жидкого мыла и опрыскать культуры.

Зола

Еще один вариант спасительного раствора - на основе золы. Для этого надо 1 л вещества залить 3 л кипятка, настоять до охлаждения, процедить. Вылить в ведро и разбавить водой в соотношении 1:1.

Опустить в раствор верхушки страдающих от тли и клещей деревьев или их побеги. Затем снова разбавить водой в соотношении 1:2 и опрыскать деревья и кустарники.