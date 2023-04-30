Самый сладкий перец: какие подкормки обеспечат отличный вкус овоща

Опытные дачники экспериментальным путем доказали, что самые банальные добавки способны творить чудеса и намного улучшить вкус одного из популярных овощей. О каким добавках идет речь?

Настой крапивы

Для приготовления средства нужно 3 кг свежей крапивы залить 10 л воды. Настаивать 7 дней, затем процедить и развести водой (в соотношении 1:5). Поливать растения под корень.

Настой золы

1 кг древесной золы нужно залить 10 л кипятка. Настоять 2 дня, а затем полить перец под корень (по поллитра на куст). Всего за сезон провести три такие подкормки, в последний раз - за пару недель до сбора урожая.

Раствор йода

Для приготовления раствора на основе йода нужно 3 капли йода развести в 10 л воды. Пролить грядки сразу же - на каждый куст вылить 0,7 л.

Для опрыскивания по листьям приготовить раствор из расчета 5 капель йода на 10 л воды. Сюда же добавить 1 л обезжиренного молока.