Эксперт по огородам рассказал, как пуговицы помогают отогнать птиц от ягодных грядок

У всех дачников свои методы борьбы с птицами, которые устраивают на грядках с клубникой настоящее пиршество.

Как только яркие красные ягодки созревают, надо быть на чеку. Некоторые устанавливают пугала на грядках, кто-то укладывает вокруг грядок репчатый лук.

Предлагаем интересный способ, который помог уже многим.

Приготовьте жменю ярких пуговиц красного цвета.

Если таких нет, можно взять любого цвета, но выкрасить их потом в красный.

Пуговицы раскладываем на земле возле клубники, но только до того, как на них созрели ягоды. Птицы увидят яркие красные предметы возле кустов клубники и заинтересуются.

Прилетят, начнут клевать пуговицы, попробовав их на вкус, очень скоро поймут, что они несъедобны. Если такое повторится несколько раз, птицы и вовсе потеряют интерес к вашим грядкам.

А тут как раз и настоящая клубника поспеет. Но птицам она уже будет не нужна.