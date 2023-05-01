Залужный встретился с Каволи, чтобы обсудить контрнаступление

06:44 2023-05-01

Командующий украинской армией Валерий Залужный провел консультации с главнокомандующим силами НАТО в Европе Кристофером Каволи, сообщает dpa.

Он подробно проинформировал генерала США о ситуации на фронтах в Украине, сообщил Залужный в воскресенье в Telegram.

«Я описал возможные сценарии, угрозы и предпосылки наших будущих действий»,- написал командующий.

Эксперты предполагают, что сейчас Украина готовится к весеннему наступлению с целью вернуть территории.

В ходе встречи Залужный проинформировал Каволи о необходимости обеспечения Украины широким спектром вооружений и систем ПВО, которые «помогли бы решать задачи противодействия российской агрессии», заявил Залушный.

Всего десять дней назад генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг впервые посетил украинскую столицу Киев.