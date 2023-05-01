Аукцион крупнейшего в мире проекта по разведению носорогов подходит к концу

По словам владельца носорожьей фермы «Платиновый носорог» Джона Хьюма, ему принадлежит почти 2000 находящихся под угрозой исчезновения белых носорогов, а это 12 процентов от примерно 16 000 белых носорогов во всем мире.

Стартовая цена аукциона, который начался 26 апреля, была установлена ​​в размере 10 миллионов долларов.

81-летний Джон Хьюм занимается разведением белых носорогов уже более 30 лет.

На его ферме площадью 8500 гектаров родилось более 1800 детенышей носорога, что он описывает как «крупнейший в мире частный проект по сохранению носорогов».

Согласно веб-сайту фермы, проект должен помочь увеличить количество белых носорогов на африканском континенте, численность которых сокращается.

Пресс-секретарь сообщила, что Джон Хьюм надеется найти страстного покупателя, который готов вложить в проект много миллионов евро.

«До сих пор Джон финансировал проект сам. Теперь у него закончились деньги», - отметил источник.

Годовые эксплуатационные расходы составляют почти три миллиона евро, а прибыли от фермы нет.