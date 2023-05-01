На огурцах опали завязи: почему и что предпринять

Сброс цветов может быть биологической особенностью тыквенных культур. Но на это могут быть и другие, более серьезные причины. На что нужно обратить внимание, чтобы предотвратить потерю урожая.

Провоцирует сброс цветов высокая (выше плюс 35 градусов) температура в парнике. Чтобы такого не произошло, его надо регулярно проветривать.

Подобным образом растение реагирует и на недостаток тепла (ниже плюс 15 градусов), потому в холодные ночи необходимо раньше закрывать двери в теплице, не поливать культуру холодной водой.

Огуречник также теряет цветы из-за недостатка света при загущенных посадках. А еще - по причине нехватки питания, которым растение надо обеспечивать раз в 10-12 дней. Либо наоборот - из-за перекормки.

Иногда ложное цветение обусловлено тем, что были использованы свежие семена, которые при всходе дают множество мужских цветков (пустоцветов). Чтобы этого не произошло, свежие семена перед посевом необходимо прогреть. Надо знать: чем старше посадочный материал, тем больше там будет женских цветков.