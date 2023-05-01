Фантастический урожай огурцов: его гарантирует сахарно-дрожжевая подкормка

Самодельная подкормка для огурцов, в основе которой - сахар и дрожжи, способна творить чудеса. Она проверена временем и порадовала отличным результатом не одного огородника. Что это за рецепт?

Для приготовления чудо-закваски надо взять 200-литровую бочку и заложить туда 2 л золы, половину ведра коровьего навоза либо птичьего помета, около ведра опада листьев либо гнилой соломы, 3 л перегноя или огородной земли и столько же песка.

Это еще не все: в смесь надо влить 1 л сыворотки или простокваши и 3 л бражки. Для приготовления бражки надо взять 5 ст.л. сахара и щепотку дрожжей, развести их в 3 л воды. Настоять 3 суток и после этого влить в общую бочку (до применения бражку надо хранить в холодильнике).

Все содержимое бочки залить водой до верху. Настаивать неделю. Перед использованием развести с водой в соотношении 1:2. Поливать таким удобрением можно не только огурцы, но и другие растения.