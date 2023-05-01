Черенки растений можно укоренять с помощью сока алоэ и листьев суккулентов

Не всегда нужно покупать стимуляторы корнеобразования в магазине. Можно обойтись и домашними средствами.

Например, сок алоэ действует даже лучше, чем гетероауксин и корневин. Свежевыжатый сок этого растения обладает ярко выраженными стимулирующими свойствами.

Попав в неблагоприятные условия, алоэ начинает вырабатывать вещества, усиливающие корнеобразование других растений. Для этого надо дать пересохнуть его грунту, а затем еще на 7 суток оставить растение без полива.

После этого нижние листья алоэ, желательно 3-5-летние, срезаются и на две недели помещаются в холодильник, в отдел для хранения овощей. Для ускорения процесса можно поместить их на 2-3 дня в морозильник.

После чего они должны оттаять естественным образом, а затем их нужно мелко порезать и раздавить. Для укоренения черенков можно использовать как сок, так и кашицу растения.

Есть еще один способ корнеобразования с помощью алоэ. Подготовленные черенки втыкают в предварительно разрезанные на кусочки листья алоэ с двух сторон, на чуть большую длину, чем нужно для заглубления в субстрат.

Через сутки можно посадить всю эту "конструкцию" в легкий грунт для черенков. При таком способе даже полностью одревесневшие ветки пускают корни практически в 100 % случаев.

В качестве стимуляторов корнеобразования можно использовать и другие домашние растения. Это могут быть живородящее каланхоэ и другие суккуленты.

У этих растений проблематично взять вегетативные органы без ущерба для них самих. Но при омоложении суккулентов их вегетативные органы не нужно выбрасывать.

Их складывают в емкость и отправляют в морозильник. Они могут лежать там несколько месяцев, не теряя своих свойств.

В нужный момент их достают, размораживают и используют в качестве стимуляторов. Для усиления эффекта, перед снятием и заморозкой листьев суккуленты, как и алоэ, некоторое время не поливают.